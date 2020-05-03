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مصلحة الضرائب تطالب الممولين بسرعة سداد الضرائب المستحقة

11:04 ص الأحد 03 مايو 2020
مصلحة الضرائب تطالب الممولين بسرعة سداد الضرائب المستحقة

مصلحة الضرائب

كتب- مصطفى عيد:

ناشد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الأحد، جميع الممولين المطالبين بتقديم إقرار الدخل بنهاية شهر أبريل سرعة سداد الضريبة المستحقة.

كما طالب عبد القادر المسجلين بضريبة القيمة المضافة بالمصلحة من كافة القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية غير المتضررة من تداعيات فيروس كورونا بضرورة الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي الشهري للقيمة المضافة في المواعيد المقررة قانونا، وسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.

وقال إن هذه المطالبة تأتي حرصا من مصلحة الضرائب على عدم وقوع من يتأخر عن تقديم الإقرار وسداد الضريبة من هذه القطاعات تحت طائلة القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وأكد عبد القادر أنه إذا ثبت للمصلحة أثناء فحص المسجلين بالقطاعات المختلفة أنهم لم يقروا عن حجم مبيعاتهم الحقيقية سيعد ذلك تهرباً مما يوقعهم تحت طائلة القانون.

وشدد على ضرورة تحري المسجلين الدقة والشفافية عند ملء الإقرار الضريبي، والإقرار عن كافة تعاملاتهم، وأن مصلحة الضرائب لن تتوان عن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وملاحقة المتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم.

مصلحة الضرائب سداد الضرائب المستحقة رضا عبد القادر ضريبة القيمة المضافة

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