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أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد 3-5-2020

10:18 ص الأحد 03 مايو 2020
أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد 3-5-2020

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 70 و76 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و29 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، كما بلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و160 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 200 جنيه و260 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور

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