زيادة أسعار السمك البوري والجمبري الجملة خلال أسبوع العيد

كتبت – شيماء حفظي:

زاد سعر السمك البوري والجمبري، خلال تعاملات أسبوع العيد في سوق العبور، بينما استقرت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي عند نفس أسعار الجمعة الماضي.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري، اليوم الجمعة 4 جنيهات، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح ما بين 40 و 50 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري، 20 جنيها، ليتراوح اليوم بين 300 و 370 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح اليوم بين 24 و 27 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليترواح اليوم بين 60 و 70 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيها، واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.