أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

المركزي يوسع مبادرة دعم القطاع الخاص لتشمل سداد أجور الموظفين ومصروفات الكهرباء والغاز (مستند)

08:28 م الأربعاء 27 مايو 2020
المركزي يوسع مبادرة دعم القطاع الخاص لتشمل سداد أجور الموظفين ومصروفات الكهرباء والغاز (مستند)

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي اليوم الأربعاء، توسيع استفادة شركات القطاع الخاص من مبادرته لدعم تمويل قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة مخفضة، لتشمل رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلي سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار.

وكان البنك المركزي أعلن في ديسمبر الماضي مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (8% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاعي الزراعة والمقاولات.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات البنك المركزي التي اتخذها مؤخرا لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي، ومساعدة القطاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

Untitled

البنك المركزي شركات القطاع الخاص سداد أجور الموظفين مصروفات الكهرباء والغاز مبادرة دعم القطاع الخاص الإصلاح الاقتصادي فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 19666

    عدد المصابين

  • 5205

    عدد المتعافين

  • 816

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5644562

    عدد المصابين

  • 2323860

    عدد المتعافين

  • 352789

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة كبيرة.. الصحة: 910 إصابات جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة