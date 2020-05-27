المركزي يوسع مبادرة دعم القطاع الخاص لتشمل سداد أجور الموظفين ومصروفات الكهرباء والغاز (مستند)

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي اليوم الأربعاء، توسيع استفادة شركات القطاع الخاص من مبادرته لدعم تمويل قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة مخفضة، لتشمل رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلي سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار.

وكان البنك المركزي أعلن في ديسمبر الماضي مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (8% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاعي الزراعة والمقاولات.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات البنك المركزي التي اتخذها مؤخرا لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي، ومساعدة القطاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.