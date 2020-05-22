أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في آخر أسبوع من رمضان

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الخصروات في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الأخير من شهر رمضان، في سوق العبور، بينما ارتفعت أسعار الفاصوليا والفلفل الرومي البلدي.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم الجمعة، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.8 و 3.8 جنيه، بتراجع 7 قروش، عن الجمعة الماضي، وسعر كيلو البطاطس بين 1.5 و 2.7 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.8 و 3.8 جنيه، بتراجع 7 قروش.

البطاطس بين 1.5 و 2.7 جنهيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و 4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2.5 جنيه، و 5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و 4 جنيهات، بتراجع جنيه.

البامية 15 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.

المشمش بين 8 و10 جنيهات.