البورصة تتراجع لليوم الثاني في آخر الجلسات قبل إجازة عيد الفطر

كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة تراجعها لليوم الثاني على التوالي، وذلك في آخر جلسة قبل إجازة طويلة تمتد لـ 9 أيام بسبب عيد الفطر المبارك.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.94% مع نهاية تعاملات اليوم الخميس إلى مستوى 10110 نقاط.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.2% بنهاية التعاملات، وأيضا مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.13%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 244.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 226.4 مليون جنيه، و18 مليون جنيه.

وكانت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.47% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 10205 نقاط.