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أسعار الذهب في مايو.. قمم جديدة والحفاط على مستويات مرتفعة (جراف تفاعلي)

04:27 م الأربعاء 20 مايو 2020
أسعار الذهب في مايو.. قمم جديدة والحفاط على مستويات مرتفعة (جراف تفاعلي)

أسعار الذهب

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر تحقيق أرقام قياسية جديدة ووصلت لمستويات مرتفعة خلال أول 20 يوما من شهر مايو الجاري.

وحققت أسعار الذهب في مصر يوم السبت الماضي قمة جديدة ثم حطمتها أمس الأول الاثنين لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 765 جنيها.

وتتزامن زيادة أسعار الذهب في مصر مع ارتفاعها عالميا لأعلى مستوى في أكثر من 7 سنوات، وذلك بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار الذهب في مصر خلال أول 20 يوما من شهر مايو الجاري، مستخدما سعر الجرام عيار 21.

أسعار الذهب جرام الذهب

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