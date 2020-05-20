أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات الأريعاء
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.
واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.
وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والتعمير والإسكان، والبركة، والعربي الإفريقي، وقناة السويس عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه بنك الأسكندرية عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.
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