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أسعار الذهب العالمية ترتفع.. والأوقية تتخطى 1700 دولار

09:35 ص السبت 02 مايو 2020
أسعار الذهب العالمية ترتفع.. والأوقية تتخطى 1700 دولار

أسعار الذهب العالمية ترتفع

القاهرة- وكالات:

أغلقت أسعار الذهب تعاملات أمس مرتفعة بنسبة بلغت 0.83% وبقيمة قدرها 13.9 دولار للأوقية.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج اليوم السبت فإن سعر الأوقية سجل أمس بنهاية التعاملات 1700.4 دولار.

واليوم وغدًا عطلة رسمية للبورصات العالمية.

أسعار الذهب

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