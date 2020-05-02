أسعار الذهب العالمية ترتفع.. والأوقية تتخطى 1700 دولار

القاهرة- وكالات:

أغلقت أسعار الذهب تعاملات أمس مرتفعة بنسبة بلغت 0.83% وبقيمة قدرها 13.9 دولار للأوقية.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج اليوم السبت فإن سعر الأوقية سجل أمس بنهاية التعاملات 1700.4 دولار.

واليوم وغدًا عطلة رسمية للبورصات العالمية.