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تعرف على سعر الدولار بنهاية التعاملات بعد ارتفاعه لأول مرة منذ شهرين

05:01 م الإثنين 18 مايو 2020
تعرف على سعر الدولار بنهاية التعاملات بعد ارتفاعه لأول مرة منذ شهرين

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر في بنكين.

وارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر، قرشين إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 4 قروش في بكي القاهرة، والتجاري الدولي إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنك العربي الإفريقي إلى15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 4 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في ومصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في بنك الأسكندرية إلى 3 قروش إلى 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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