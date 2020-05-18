أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا في فرع بنك عوده بشبرا

03:50 م الإثنين 18 مايو 2020
اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا في فرع بنك عوده بشبرا

بنك عوده

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك عوده مصر اكتشاف إصابة حالتين إيجابيتين بفرع البنك بمنطقة شبرا بفيروس كورونا، بحسب بيان صحفي للبنك اليوم الاثنين.

وقال البنك إنه أجرى مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة العاملين والعملاء ومنها إجراء اختبار لكافة العاملين بالفرع إذ تم التحقق من سلبية العينات وتعقيم الفرع، والدفع بعدد من العاملين الأخرين من فروع أخرى لمواصلة تقديم الأعمال المصرفية للعملاء بالفرع.

وبحسب ما ذكره محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده مصر في البيان فإن البنك يتخذ كافة التدابير الوقائية لتطبيق أفضل معايير السلامة للعاملين والعملاء حيث يوفر البنك كمامات للموظفين وأدوات التعقيم بالمبنى الرئيسي والفروع بالإضافة إلى الاستمرار في الخطة الموضوعة التي حددها البنك بتقسيم فرق العمل التابعة لكل إدارة على عدد من مباني وفروع البنك.

وقال البيان إنه تم التواصل مع البنك المركزي المصري والإبلاغ عن الحالات الجديدة بالإضافة إلى المتابعة مع وزارة الصحة للاطمئنان على الحالات المصابة.

بنك عوده فيروس كورونا

الخبر التالى:

المالية تسمح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية بالمحافظ الإلكترونية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12229

    عدد المصابين

  • 3172

    عدد المتعافين

  • 630

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4772646

    عدد المصابين

  • 1844162

    عدد المتعافين

  • 315187

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:5 أيام لأول مرة.. القوى العاملة تحدد أجازة عيد الفطر للقطاع الخاص