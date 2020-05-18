اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا في فرع بنك عوده بشبرا
كتبت- منال المصري:
أعلن بنك عوده مصر اكتشاف إصابة حالتين إيجابيتين بفرع البنك بمنطقة شبرا بفيروس كورونا، بحسب بيان صحفي للبنك اليوم الاثنين.
وقال البنك إنه أجرى مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة العاملين والعملاء ومنها إجراء اختبار لكافة العاملين بالفرع إذ تم التحقق من سلبية العينات وتعقيم الفرع، والدفع بعدد من العاملين الأخرين من فروع أخرى لمواصلة تقديم الأعمال المصرفية للعملاء بالفرع.
وبحسب ما ذكره محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده مصر في البيان فإن البنك يتخذ كافة التدابير الوقائية لتطبيق أفضل معايير السلامة للعاملين والعملاء حيث يوفر البنك كمامات للموظفين وأدوات التعقيم بالمبنى الرئيسي والفروع بالإضافة إلى الاستمرار في الخطة الموضوعة التي حددها البنك بتقسيم فرق العمل التابعة لكل إدارة على عدد من مباني وفروع البنك.
وقال البيان إنه تم التواصل مع البنك المركزي المصري والإبلاغ عن الحالات الجديدة بالإضافة إلى المتابعة مع وزارة الصحة للاطمئنان على الحالات المصابة.
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