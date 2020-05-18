"شرق المتوسط": أولوية لتقييم تأثير كورونا على صناعة الغاز بالمنطقة

كتب- مصطفى عيد:

اتفق أعضاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بمنتدى غاز شرق المتوسط على إدراج تقييم تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة البترول والغاز في المنطقة على رأس الأولويات في خطط أعمال اللجان الفرعية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة والذي عقدته عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لبحث ما توصلت له اللجان الفرعية الفنية والاقتصادية والتنظيمية التابعة للجنة الاستشارية من خطط عمل مقترحة خلال الفترة المقبلة.

ورأس الاجتماع ممثل مصر ورئيس مجموعة العمل رفيعة المستوى بحضور ممثلي الأعضاء المؤسسين للمنتدى، وممثلي أعضاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

واستعرضت اللجان الفرعية للجنة خطط أعمالها، وقدم نائب رئيس اللجنة الاستشارية خارطة الطريق والجدول الزمني للخطة المجمعة للجنة لعام 2020-2021، وأكد الجميع عزمهم على تحقيق أهداف المنتدى، وفقا للبيان.

كما استجابت إدارة المنتدى للطلبات التي تلقتها من بعض شركات الطاقة الكبرى للانضمام إلى اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز في ظل الأهمية المتنامية للمنتدى على المستوى العالمي، ودعت تلك الأطراف للانضمام إلى اللجنة وحضور اجتماعها، للمساهمة في أنشطة المنتدى وتحقيق أهدافه.

وبحسب البيان، استمرت أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط بفاعلية نتيجة للزخم الذي تحقق في الفترة الماضية، ولا سيما أن الظروف الحالية وتداعياتها على مختلف الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها صناعة البترول والغاز عززت الحاجة للتعاون والتنسيق بين كافة الأطراف لمواجهة تلك التحديات الجديدة.

ويتوافق ذلك مع الأهداف الرئيسية للمنتدى من تكوين منصة للحوار وصياغة رؤية مشتركة، لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، وتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات المنطقة من احتياطيات الغاز والبنية الأساسية وإنشاء سوق إقليمي مستدام للغاز لصالح شعوب المنطقة، وفقا للبيان.

واستمر خلال الفترة الماضية عمل اللجان الفرعية التابعة للجنة الاستشارية لصناعة الغاز، من خلال تواصل اجتماعاتها الداخلية لوضع خطط العمل الخاصة بها طبقا لتكليفات اجتماع اللجنة الاستشارية الأخير في يناير 2020.

وتضم اللجان الفرعية أطراف صناعة الغاز بالمنطقة من شركات بترول عالمية ووطنية ومؤسسات تمويل ومؤسسات تنموية، وفقا للبيان.