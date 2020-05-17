أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

البورصة تطلق فيديوهات تعليمية عن دورها في الاقتصاد وأساسيات الاستثمار

01:14 م الأحد 17 مايو 2020
البورصة تطلق فيديوهات تعليمية عن دورها في الاقتصاد وأساسيات الاستثمار

البورصة المصرية

أطلقت البورصة اليوم الأحد EGX Educational، على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، من خلال نشر أول حلقة والذي تضمنت فيديو افتتاحي لرئيس البورصة يتحدث عن دور البورصة في الاقتصاد وعلاقتها بحياة الناس اليومية، إلى جانب الإشارة إلى أساسيات الاستثمار وأنواع المستثمرين.

وستنشر البورصة خلال الفترة المقبلة من خلال EGX Educational سلسلة فيديوهات تعليمية مفصلة بلغة بسيطة وسهلة تشرح بتفاصيل أكثر أساسيات الاستثمار في البورصة وكيفية عملها، بحسب بيان صحفي.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود ادارة البورصة الرامية لرفع مستويات وعي ومعرفة المجتمع بأساسيات الاستثمار في البورصة.

ويوضح الفيديو التالي أولى حلقات EGX Educational مع رئيس البورصة.

البورصة الاستثمار أساسيات الاستثمار

الخبر التالى:

بنك الطعام يشارك في توفير الوجبات الغذائية للعالقين بالعزل الصحي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11719

    عدد المصابين

  • 2950

    عدد المتعافين

  • 612

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4720188

    عدد المصابين

  • 1811672

    عدد المتعافين

  • 313220

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كبار العلماء تعلن موعد وطريقة أداء صلاة العيد في المنزل