البورصة تطلق فيديوهات تعليمية عن دورها في الاقتصاد وأساسيات الاستثمار

أطلقت البورصة اليوم الأحد EGX Educational، على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، من خلال نشر أول حلقة والذي تضمنت فيديو افتتاحي لرئيس البورصة يتحدث عن دور البورصة في الاقتصاد وعلاقتها بحياة الناس اليومية، إلى جانب الإشارة إلى أساسيات الاستثمار وأنواع المستثمرين.

وستنشر البورصة خلال الفترة المقبلة من خلال EGX Educational سلسلة فيديوهات تعليمية مفصلة بلغة بسيطة وسهلة تشرح بتفاصيل أكثر أساسيات الاستثمار في البورصة وكيفية عملها، بحسب بيان صحفي.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود ادارة البورصة الرامية لرفع مستويات وعي ومعرفة المجتمع بأساسيات الاستثمار في البورصة.

ويوضح الفيديو التالي أولى حلقات EGX Educational مع رئيس البورصة.