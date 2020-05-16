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لماذا سجل الذهب سعرًا قياسيًا خلال تعاملات اليوم في مصر؟

01:43 م السبت 16 مايو 2020
لماذا سجل الذهب سعرًا قياسيًا خلال تعاملات اليوم في مصر؟

الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم السبت، لتسجل رقمًا قياسيًا لم تحققه من قبل.

وبحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 757 جنيها، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له في تاريخه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 649 جنيها، وعيار 24 نحو 865 جنيها، والجنيه الذهب نحو 6056 جنيها.

لماذا سجل الذهب سعرًا قياسيًا؟

أرجع نجيب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي لتسجل سعرًا قياسيًا، إلى قفزة حققها سعر الذهب العالمي، ليصل سعر الأوقية إلى أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات.

وقفز الذهب أمس بأكثر من 1% إلى مستوى لم يشهده منذ 2012، إذ أضاف تجدد التوتر الأمريكي الصيني إلى مخاوف بشأن تراجع اقتصادي عميق بسبب جائحة فيروس كورونا، وفقًا لوكالة رويترز.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.77% ليسجل 1743.6 دولار للأوقية (الأونصة) بنهاية تعاملات أمس.

وخلال الجلسة، بلغ أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2012 عند 1751.25 دولار. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1756.30 دولار.

واستفادت أسعار الذهب العالمية من تجدد الخلاف بين الولايات المتحدة والصين بشأن تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إنه ربما حتى يقطع العلاقات مع بكين.

ويعتبر الذهب إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات، ويقبل المستثمرون عليه في أوقات الأزمات والتوترات الاقتصادية.

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