بعد يومين.. تفاصيل صرف مرتبات شهر مايو على 4 مراحل

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية بعد غدٍ الاثنين صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في الدولة مقسمة على 4 أيام، منعًا للتزاحم والتكدس.

وكانت الوزارة أعلنت أنها قدمت مواعيد الصرف هذا الشهر بمناسبة عيد الفطر المبارك لتكون في 18 مايو بدلًا من 23 مايو.

وبحسب بيان سابق للوزارة فإنه تم تقسيم صرف المرتبات على الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وتقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة يوم 18 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 19 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة يوم 20 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 21 مايو.

وتوضح الجداول التالية مواعيد صرف كل جهة ووزارة، بحسب بيانات وزارة المالية.