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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

02:09 ص السبت 16 مايو 2020
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

بورصة وول ستريت الأمريكية

نيويورك (د ب أ)
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الجمعة على ارتفاع.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعا 08ر60 نقطة، أو 25ر0%، ليصل إلى 42ر23685 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 20ر11 نقطة، أو 39ر0%،ليصل إلى 70ر2863 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 21ر58 نقطة ، أو 64ر0% ، ليصل إلى 64ر9152 نقطة.

بورصة وول ستريت مؤشر داو جونز الصناعي الأسهم الأمريكية

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