مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
نيويورك (د ب أ)
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الجمعة على ارتفاع.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعا 08ر60 نقطة، أو 25ر0%، ليصل إلى 42ر23685 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 20ر11 نقطة، أو 39ر0%،ليصل إلى 70ر2863 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 21ر58 نقطة ، أو 64ر0% ، ليصل إلى 64ر9152 نقطة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
11228
عدد المصابين
-
2799
عدد المتعافين
-
592
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4444670
عدد المصابين
-
1588858
عدد المتعافين
-
302493
عدد الوفيات
إعلان