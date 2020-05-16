مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

نيويورك (د ب أ)

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الجمعة على ارتفاع.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعا 08ر60 نقطة، أو 25ر0%، ليصل إلى 42ر23685 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 20ر11 نقطة، أو 39ر0%،ليصل إلى 70ر2863 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 21ر58 نقطة ، أو 64ر0% ، ليصل إلى 64ر9152 نقطة.