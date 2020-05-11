كيف تطور نصيب الفرد من الدين الخارجي لمصر في 2019؟ (انفوجرافيك تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من عام 2019 إلى 112.7 مليار دولار مقابل 109.4 مليار دولار في الربع الثالث من نفس العام، بزيادة نحو 3.3 مليار دولار بنسبة 3%.

وبحسب النشرة الشهرية للبنك عن أبريل الماضي، والصادرة مؤخرا، زاد الدين الخارجي بذلك خلال عام 2019 بقيمة 16.1 مليار دولار بنسبة 16.6% مقارنة بنهاية عام 2018.

وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي لمصر خلال عام 2019 بنحو 140 دولارا مقارنة بنهاية عام 2018، بزيادة 15.5%.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور نصيب الفرد من الدين الخارجي لمصر خلال عام 2019 بشكل ربع سنوي، وفقا لبيانات البنك المركزي.