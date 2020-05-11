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بدءًا من الأحد.. البنوك تلزم العملاء بارتداء الكمامة داخل الفروع

01:26 م الإثنين 11 مايو 2020
بدءًا من الأحد.. البنوك تلزم العملاء بارتداء الكمامة داخل الفروع

البنوك تلزم العملاء بارتداء الكمامة داخل الفروع

كتبت- منال المصري:

قرر اتحاد بنوك مصر إلزام عملاء البنوك والمترددين على فروعها بارتداء قناع الوجه الطبي "الكمامة" قبل دخول فروع البنوك، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين، إن القرار يأتي حرصا منه على سلامة وصحة العاملين بالقطاع المصرفي، وكذلك العملاء والمتعاملون مع البنوك، وتطبيق التدابير المصرفية المسئولة.

وأضاف أن القرار يأتي أيضا تماشيا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي ووزارة الصحة وبعض الهيئات القضائية من ضرورة ارتداء قناع الوجه الطبي، وذلك لرفع الإجراءات الوقائية.

وأكد الاتحاد على البنوك الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير الوقائية الأخرى داخل الفروع، معربا عن ثقته بتفهم المواطنين لهذه التدابير الإلزامية لدخول فروع البنوك.

وناشد الاتحاد المواطنين بالالتزام بهذه الإجراءات حتى يتم التردد على فروع البنوك بشكل منتظم، وتسهيل تقديم كافة العمليات المصرفية، بحسب البيان.

الكمامة البنوك وزارة الصحة البنك المركزي

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