البورصة السعودية تتراجع مع الإعلان عن إجراءات تقشفية لمواجهة كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت البورصة السعودية "تداول" مع بداية تعاملات اليوم الاثنين في أعقاب إعلان المملكة إجراءات تقشفية لمواجهة فيروس كورونا.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة تاسي بنسبة 3% مع بداية التعاملات قبل أن يقلص جزءًا من خسائره ويتراجع إلى 1.64% بعد ساعة من التداول.

وانخفضت أسهم 178 شركة فيما ارتفعت أسهم 14 شركة من أصل 200 شركة مدرجة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم إن المملكة قررت وقف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة في إطار اجراءات تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للبلاد والذي تأثر بانخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا.

وأضافت الوكالة "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو لعام2020 وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو لعام 2020".