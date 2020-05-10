البترول: خطة لزيادة الاعتماد على الموانئ التخصصية في تداول المنتجات

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن وزارته تعمل على خطة لزيادة حجم الاعتماد على الموانىء البترولية التخصصية المنتشرة في عدة مناطق مثل سوميد، والإسكندرية، ودمياط، وغيرها، في حركة استقبال وتداول المنتجات البترولية.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد، أضاف الوزير أن هذه الخطة تستهدف الاستفادة من التطور الكبير الذي تتمتع به تلك الموانئ في التشغيل، وإحداث تطور نوعي فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، برئاسة الوزير، والذي عقد خلال جولته بمنطقة مسطرد البترولية بالقاهرة الكبرى.

وخلال الاجتماع تابع الوزير مع رؤساء الشركات البترولية انتظام العمل بكافة مواقع الشركات مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة التي أقرتها الحكومة في إطار خطتها لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كما اطمئن الوزير على سير العمل بالمنظومة البترولية لتوفير الوقود من منطقة مسطرد، وانتظام معدلات إنتاج ونقل وشحن إمدادات الوقود من المنطقة إلى مناطق الاستهلاك، وكذلك استعراض معدلات تنفيذ المشروعات الجارية للتطوير ورفع الكفاءة ودعم الأصول والقدرات التشغيلية، وفقا للبيان.

وأكد الملا، خلال الاجتماع، أهمية الاهتمام الكامل بتطوير قدرات الشركات البترولية العاملة بمنطقة مسطرد والتي تعد ركيزة مهمة في منظومة توفير إمدادات الوقود للمستهلكين بالسوق المحلي من خلال أنشطة التكرير والنقل والتداول والتوزيع.

وذكر أن الاستثمار الأمثل للأصول والطاقات البشرية، وزيادة معدلات الأمان والسلامة هدف رئيسي يساعد هذه الشركات في أداء دورها بكفاءة وفاعلية في تأمين الإمدادات البترولية محليا.

وأشار الوزير إلى أهمية مراعاة الإجراءات الاحترازية الكاملة بكافة مواقع العمل، والتشديد على الالتزام بتنفيذها حرصا على صحة وسلامة العاملين وحمايتهم من فيروس كورونا.

وعرض هشام البكل رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، ورئيس اللجنة الجغرافية البترولية بمسطرد، تقريرا خلال الاجتماع عن موقف العمل بالمشروعات التي تنفذها اللجنة بالتنسيق بين الشركات البترولية وفي مقدمتها مشروعات دعم وتعزيز الأمن والسلامة والوقاية من المخاطر.

وتشمل هذه المشروعات إحلال وتجديد عنبر طلمبات الإطفاء، وتصميم وانشاء شبكة وعنبر جديدين لمياه الإطفاء بالتوازي مع تجديد العنبر الحالي، إلى جانب تعزيز أسطول سيارات الإطفاء بأحدث السيارات ذات القدرات المتطورة والتعاقد على سيارات سحب الرواسب، وفقا للبيان.

كما أشار البكل إلى تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية للمنطقة كإضافة ذات طابع خدمي مجتمعي للأهالي، وتتضمن إنشاء طرق جديدة وتطوير الطرق الحالية للمساهمة في خفض الكثافة المرورية بالمنطقة، وكذلك أعمال تأمين كافة المناطق المحيطة بالمنشآت البترولية.

وقال إنه تم الانتهاء بنجاح من تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل الطرق الداخلية للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد بتكلفة تصل إلى 21.7 مليون جنيه، ويجري العمل في مشروع إنشاء طريق جديد أعلى ترعة التوفيقية بتكلفة ٣٨ مليون جنيه والذي تمول شركات البترول العاملة بالمنطقة تنفيذه بالكامل.

وأضاف أنه يجري أيضا تنفيذ مشروع بقيمة ٩٠ مليون جنيه لتأمين وتأهيل وتطوير الشوارع المحيطة بالمنطقة البترولية وفي مقدمتها تأهيل وتطوير وإنارة وتوسعة طريق ترعة الإسماعيلية، وإنشاء كورنيش وممشى في إطار حضاري لتطوير هذه المنطقة.

وحضر الاجتماع عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والأمن والسلامة، ورؤساء الشركات البترولية العاملة بالمنطقة وهي شركة القاهرة لتكرير البترول، وأنابيب البترول، ومصر للبترول، والتعاون، وبتروجاس، والمصرية للتكرير، بالإضافة إلى رؤساء شركتي بتروجت، وإنبي.