الإحصاء: معدل التضخم السنوي يرتفع إلى 5.9% خلال أبريل الماضي

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع معدل التضخم السنوي، في أبريل الماضي، إلى مستوى 5.9%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 4.6% في مارس، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

ورغم أن معدل التضخم السنوي في أبريل جاء أعلى من توقعات بعض المحللين، فإنه انخفض بذلك مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي عند 12.5%.

وفي المدن، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 5.9% في أبريل مقابل 5.1% في مارس.

وكان بنك استثمار فاروس توقع ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 4.8% خلال أبريل الماضي.

ورغم ارتفاعه لا يزال معدل التضخم السنوي أقل من مستهدف البنك المركزي له في الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.

وارتفع معدل التضخم الشهري في أبريل 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.6% خلال مارس الماضي.

ويأتي ذلك مع تسجيل معدل التضخم الشهري 1.3% في المدن، و2% في الريف خلال أبريل الماضي

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في أبريل يرجع إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 13.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.1%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.9%.