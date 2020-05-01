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تنظيم الاتصالات: سوء الأحوال الجوية في مارس رفع عدد المناطق التي تعاني من ضعف خدمات المحمول

09:49 م الجمعة 01 مايو 2020
تنظيم الاتصالات: سوء الأحوال الجوية في مارس رفع عدد المناطق التي تعاني من ضعف خدمات المحمول

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كتب- علاء حجاج:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الجمعة، تقريره عن شهر مارس لمستوى جودة شبكات المحمول، والتي شملت إجراء اختبارات في 80 منطقة (مدينة أو حي) بمساحة 24 ألف كيلومتر.

وذكر تقرير تنظيم الاتصالات أن عدد المناطق التي تعاني من مشكلات في جودة الخدمة بلغ 58 منطقة منها 39 منطقة بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد في منتصف شهر مارس الماضي.

وبحسب التقرير بلغ عدد المدن التي ما زالت تعاني من مشاكل في جودة الخدمة بالنسبة لشبكة "وي" المصرية للاتصالات 39 منطقة من إجمالي 80 منطقة تم اختبار مستوى الخدمة بها، و 34 لشركة فودافون، و 25 منطقة لشركة اتصالات مصر، و20 منطقة لشبكة أورنج.received_595914671132509

خدمات المحمول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شبكة وي المصرية

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