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البنك الزراعي: تم صرف منحة 500 جنيه لـ 114 عميل بالشريحة الثانية خلال 5 أيام

04:49 م الجمعة 01 مايو 2020
البنك الزراعي: تم صرف منحة 500 جنيه لـ 114 عميل بالشريحة الثانية خلال 5 أيام

صرف المنحة من فروع البنك الزراعي


كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك صرف منحة 500 جنيه لعدد 114 ألف عميل للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد خلال 5 أيام بداية من يوم الأحد حتى أمس الخميس.

وكانت فروع البنك الزراعي، بدأت يوم الأحد صرف الشريحة الثانية من منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة مع اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل الصرف عليهم منعا للتكدس في الفروع والوقاية من الفيروس.

وقال فاروق لمصراوي في تصريحات سابقة، إن فروع البنك الزراعي صرفت منحة العمالة غير المنتظمة بالشريحة الأولى لعدد 250 ألف عميل من خلال فروع البنك المنتشرة في قرى ونجوع ومحافظات مصر المختلفة.

وبحسب فاروق فإن العميل سيصله رسالة بموعد الصرف، ويتعين عليه الحضور إلى البنك بعد استلامه الرسالة بأصل الرقم القومي وكذلك صورة له، وسيلم البنك بطاقة ميزة للعميل لتدعيم الشمول المالي.

وذكر أن على المواطن أن يتوجه في الموعد المحدد له إلى أقرب فرع من فروع البنك الزراعي المتوافرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي يصل عددها إلى أكثر من ألف فرع لصرف المنحة، وذلك وفقا لمكان الإقامة الخاص بالمواطن.

وكان البنك الزراعي اتخذ مع بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، حزمة من الإجراءات التنظيمية للتسهيل على العملاء في صرف المنحة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الموظفين، وتجنب التكدس والزحام داخل أو خارج فروع البنك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأتاح البنك استراحات وخيما ومقاعد أمام الفروع، وكانت هذه المقاعد على مسافات متباعدة منعا للتقارب من أجل الحفاظ على سلامة العملاء الصحية، وتنظيم دخولهم للفرع للعملاء.

كما وزع البنك كمامات وقفازات بلاستيكية على جميع العملاء، بجانب توفير المطهرات اللازمة بغرض التعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية للبنك للوقاية من فيروس كورونا.

العمالة غير المنتظمة البنك الزراعي علاء فاروق

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