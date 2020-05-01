تتم على 4 أيام.. المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر مايو

كتب – مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الجمعة، إنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتب شهر مايو الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الاثنين 18 مايو بدلاً من يوم السبت 23 من الشهر نفسه.

وأوضح الوزير، أنه تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وطالب معيط، الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر مايو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفي مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية.

وتقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة يوم 18 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 19 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة يوم 20 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 21 مايو.

وناشد البيان العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن كل الجهات ستقوم بإتاحة المرتبات اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.