رويترز: المملكة وروسيا ما زالتا على خلاف بشأن خطط خفض إنتاج النفط العالمي

القاهرة- وكالات:

قال مصدر روسي وآخر بأوبك، اليوم الخميس، إن السعودية وروسيا ما زالتا بحاجة لتسوية خلافات بشأن خطط تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط العالمي، قبل ساعات من بدء محادثات بين أوبك وروسيا وآخرين بشأن مساع لدعم الأسعار، بحسب وكالة رويترز.

وقال المصدر الروسي لرويترز "لست متأكدا من الكيفية التي ستسوي بها روسيا والسعودية خلافاتهما اليوم، قد تستمر جميعها".

وقال مصدران روسيان، إن الحد الأقصى لخفض إنتاج النفط الروسي بموجب أي اتفاق عالمي بشأن الإمدادات سيبلغ مليوني برميل يوميا.