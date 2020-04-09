أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

رويترز: المملكة وروسيا ما زالتا على خلاف بشأن خطط خفض إنتاج النفط العالمي

12:44 م الخميس 09 أبريل 2020
رويترز: المملكة وروسيا ما زالتا على خلاف بشأن خطط خفض إنتاج النفط العالمي

النفط

القاهرة- وكالات:

قال مصدر روسي وآخر بأوبك، اليوم الخميس، إن السعودية وروسيا ما زالتا بحاجة لتسوية خلافات بشأن خطط تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط العالمي، قبل ساعات من بدء محادثات بين أوبك وروسيا وآخرين بشأن مساع لدعم الأسعار، بحسب وكالة رويترز.

وقال المصدر الروسي لرويترز "لست متأكدا من الكيفية التي ستسوي بها روسيا والسعودية خلافاتهما اليوم، قد تستمر جميعها".

وقال مصدران روسيان، إن الحد الأقصى لخفض إنتاج النفط الروسي بموجب أي اتفاق عالمي بشأن الإمدادات سيبلغ مليوني برميل يوميا.

النفط السعودية إنتاج النفط العالمي أسعار النفط روسيا

الخبر التالى:

تحصيل 3.4 مليار جنيه ضرائب ورسومًا بجمارك الإسكندرية في مارس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1560

    عدد المصابين

  • 305

    عدد المتعافين

  • 103

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1.511.104

    عدد المصابين

  • 329.674

    عدد المتعافين

  • 88.331

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالفيديو - وزير التعليم يكشف تفاصيل المشروعات البحثية لطلبة النقل والشهادة الإعدادية