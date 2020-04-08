البورصة تواصل الانتعاش للجلسة الثالثة بصعود 2.6% بتعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت البورصة قفزتها مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنسبة 2.59% إلى مستوى 10059 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.26%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.15%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 139.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 76.1 مليون جنيه، و63.5 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 4.17% إلى مستوى 9840 نقطة مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، ليواصل الصعود الكبير لليوم الثاني بعد ارتفاعه بنسبة 1.88% يوم الاثنين، معوضا الخسارة التي سجلها يوم الأحد بنسبة 1.93%.