أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر.. وجرام 21 يصل إلى 708 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعها، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 708 جنيهات مقابل 705 جنيهات، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 607 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 809 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5664 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو 7.9 دولارات بنسبة 0.48% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل 1653 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وقفزت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الاثنين، بنحو 7 جنيهات للجرام الواحد، وذلك تآثرا بسعر المعدن عالميا.