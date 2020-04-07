معيط: التنسيق مع التجارة لسرعة صرف الدفعة الأولى من مستحقات المصدرين

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية ومقرر المجموعة الوزارية الاقتصاية، إنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لسرعة الانتهاء من صرف الدفعة الأولى بنسبة 20% من مستحقات الشركات المصدرة التي وقعت بروتوكولات تسوية مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة تحت مبادرة الاستثمار.

وأضاف الوزير أن صرف هذه المستحقات سيكون دون التقيد بشرط تقديم شهادة الشركة بالموقف الضريبي من المأمورية التابعة لها تفيد بعدم وجود مديونية واجبة السداد كشرط لصرف المستحقات، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وذكر أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمجموعة الوزارية الاقتصادية، أمس الاثنين، سيتم استثناء الشركات المصدرة من تقديم شهادة الموقف الضريبي لصرف مستحقاتها لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات حتى نهاية يونيو المقبل.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم صرف كامل مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، وذلك على 3 شرائح كل شريحة 10% بدأت من يوليو الماضي وحتى 5 ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة.



وأكد حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا.