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البورصة تصعد 0.7% مع بداية تعاملات الأربعاء

10:45 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
البورصة تصعد 0.7% مع بداية تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.71% إلى مستوى 10489 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX70 EWI خلال جلسة اليوم بنسبة 0.99%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.45%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.38% إلى مستوى 10415 نقطة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

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