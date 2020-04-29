البورصة تصعد 0.7% مع بداية تعاملات الأربعاء
كتب- مصطفى عيد:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.71% إلى مستوى 10489 نقطة.
وارتفع أيضا مؤشر EGX70 EWI خلال جلسة اليوم بنسبة 0.99%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.45%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.38% إلى مستوى 10415 نقطة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
5042
عدد المصابين
-
1669
عدد المتعافين
-
359
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3062557
عدد المصابين
-
906022
عدد المتعافين
-
212221
عدد الوفيات
إعلان