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نائب محافظ المركزي: اجتماعات مصر مع صندوق النقد ستكون عبر الفيديو كونفرانس

10:28 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
نائب محافظ المركزي: اجتماعات مصر مع صندوق النقد ستكون عبر الفيديو كونفرانس

البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات لمصراوي، إن الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي لمناقشة الحزم التمويلية لمصر ستتم من خلال الفيديو كونفرانس وليس زيارات مباشرة من الصندوق لمصر بسبب فيروس كورونا المستجد وإجراءات تعليق السفر.

وطلبت مصر حزمة تمويلية من صندوق النقد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا أولهما عاجلة من خلال أداة التمويل السريع والثانية من خلال الاستعداد الائتماني، وهو برنامج قصير المدى.

وبحسب أبوالنجا فإن قيمة التمويل في برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني لم يتم تحديدها حتى الآن، وسيتم الاتفاق عليها أثناء المفاوضات مع الصندوق.

وتابع أن "هذا الاتفاق سيكون مدته عام واحد، وهو يتطلب الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وهو الأمر الذي يحدث فعليا من قبل الدولة المصرية حيث تسير مصر في برنامج الإصلاح وحققت فيه تقدما إيجابيا كبيرا ".

وأوضح أن مفاوضات الاتفاق على هذا البرنامج تسير بشكل جيد، وأنه من المتوقع التوقيع على البرنامج مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيتم صرفه مباشرة عقب الاتفاق على دفعة مقدمة ثم تليها دفعة أخرى أو دفعتين خلال مدة البرنامج، حسب ما تسفر عنه المفاوضات.

وبحسب أبو النجا فإن قيمة التمويل في برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني لم يتم تحديدها حتى الآن، وسيتم الاتفاق عليها أثناء المفاوضات مع الصندوق.

البنك المركزي صندوق النقد الفيديو كونفرانس فيروس كورونا

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