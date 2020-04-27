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ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:39 ص الإثنين 27 أبريل 2020
ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

ـرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و27 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و135 جنيها، كما زاد سعر كيلو السمك البوري 7 جنيهات، ليتراوح بين 33 و39 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 200 جنيه و250 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

السمك البلطي الكابوريا السمك الفيليه السبيط

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