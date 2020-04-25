تنفيذ مشروع توصيل الغاز لـ 55 منشأة سياحية بشرم الشيخ بتكلفة 250 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إنه يتم تنفيذ حاليًا مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي من خلال شركة سيناء للغاز لمنطقة خليج نبق بمدينة شرم الشيخ لتغذية 55 منشأة سياحية وفندقية و55 قطعة أرض مخطط إقامة منشأة سياحية عليها.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم السبت فإن إجمالي استثمارات هذا المشروع حوالي 250 مليون جنيه تنفذ على 3 مراحل، وتم الانتهاء من 90% من المرحلة الأولى من المشروع.

جاء ذلك في التقرير الذى تلقاه طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من محمود أنور رئيس شركة سيناء للغاز حول الموقف التنفيذي لمشروع توصيل الغاز لسيناء وذلك بهدف المساهمة في تنشيط السياحة وتوفير فرص عمل جديدة من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للوقود السائل، وفقًا للبيان.

وقال التقرير إن نشاط توصيل الغاز خاصة بمدينة العريش مستمر على الرغم من العمليات العسكرية الشاملة في سيناء (حق الشهيد) حيث لم يتوقف العمل من خلال التنسيق مع محافظة شمال سيناء والجهات الأمنية.

وجدير بالذكر أن توصيل الغاز الطبيعى للمواطنين بمحافظة شمال سيناء قد بدأ منذ عام 2010 وتم توصيل الغاز الطبيعى إلى 25 ألف عميل منزلي بمناطق داخل مدينة العريش مثل أحياء المساعيد والزهور وحي أل أيوب ومنطقة وسط البلد وحي أبو نجيلة والضاحية وبركة حليمة وحي عاطف السادات وحي السلايمة، بالإضافة إلى عدد من المنشآت التجارية والمخابز داخل المدينة وكذلك محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي كوقود.

وقال البيان إنه في إطار الاستمرار في تقديم كافة التسهيلات لنظام التعاقد للمواطنين بمدينة العريش، يتم التوصيل من خلال مبادرة التقسيط بنظام 30 جنيهًا شهريًا يتم تحصيلها على فاتورة الغاز لمدة 6 سنوات وبدون مقدم وبدون فوائد.

وأضاف أنه استكمالاً للتوسع في توصيل خدمة الغاز الطبيعي لأكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف العبء عنهم، تم وضع خطة حالية تشمل توصيل الغاز الطبيعي لحي الصفا وكذلك لمناطق شرق العريش وتشمل أحياء العبور والريسة وأبو صقل.

وتابع: "فيما يخص مدينة شرم الشيخ، فقد تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 2600 وحدة سكنية، وكذلك التوصيل إلى 144 منشأة سياحية وتجارية بالمدينة، كما تم الانتهاء من تنفيذ الشبكات الأرضية والتركيبات الخارجية إلى 1100 وحدة إسكان اجتماعي في الرويسات".

وأضاف التقرير أنه في إطار المساهمة في المشروعات القومية التنموية في شبه جزيرة سيناء، تم تنفيذ البنية الأساسية لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة الإسماعيلية الجديدة حيث تم توصيل الشبكات الأرضية للمدينة وكذلك عمل التركيبات الخارجية لعدد الوحدات المنفذة البالغ عددها 12 ألف وحدة سكنية بالمدينة جاهزة لتوصيل الغاز لها.

ووفقًا للبيان يتم المساهمة في العديد من المشروعات التنموية الجديدة في سيناء وتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة سلام (المدينة المليونية) شرق بور سعيد بالتعاون مع وزارة الإسكان، ومشروع الإسكان الاجتماعي بحي سكني متكامل يقام بالجزء الجنوب الشرقي بمدينة شرق بورسعيد كمرحلة عاجلة للبدء في تنفيذ المدينة، ومشروع الحي السكني على مساحة ٢٠٢ فدان يضم ٤١٨ عمارة سكنية، بإجمالي ٨٣٦٠ وحدة سكنية.

وأضاف أنه تم البدء في تنفيذ ٥٠٠٠ وحدة منها، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إنشاء الشبكات ومحطة تخفيض الضغط لتوفير الغاز الطبيعي للمنطقة الصناعية الجاري إنشائها شرق بورسعيد لتوفير مصادر الطاقة لجذب الاستثمارات لتنمية محور قناة السويس.