البوري يصل لـ 60 جنيها.. أسعار السمك في أول أيام رمضان

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 27 و33 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها، كما بلغ سعر كيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو الجمبري 200 جنيه و280 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 50 و60 جنيها.