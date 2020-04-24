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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بأول أيام رمضان

09:52 ص الجمعة 24 أبريل 2020
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بأول أيام رمضان

أرشيفية

كتبت- شيماء حفظي:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة، أول أيام رمضان، عند مستوى أسعار أمس.
ويتراوح سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة، بين 1.9 جنيه و 4 جنيهات، والبصل بين 3 و 8 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.9 جنيه و4 جنيهات.
البطاطس بين 1.7 و2.5 جنيه.
البصل بين 3 و8 جنيهات.
الكوسة بين 1.75 و3.75 جنيه.
الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات.
الملوخية بين 3 و5 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البامية 30 و35 جنيها.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبوسرة بين 4 و10 جنيهات.
البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.
اليوسفي بين 4 و6 جنيهات.
الجوافة بين 4 و9 جنيهات.
الفراولة بين 3 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق العبور

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