تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بأول أيام رمضان

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة، أول أيام رمضان، عند مستوى أسعار أمس.

ويتراوح سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة، بين 1.9 جنيه و 4 جنيهات، والبصل بين 3 و 8 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.9 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 1.7 و2.5 جنيه.

البصل بين 3 و8 جنيهات.

الكوسة بين 1.75 و3.75 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البامية 30 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبوسرة بين 4 و10 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و6 جنيهات.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.