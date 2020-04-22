أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء 22-4-2020



كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.85 و3.6 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.7 و2.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 و8 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.85 و3.6 جنيه.

البطاطس بين 1.7 و2.5 جنيه.

البصل بين 3 و8 جنيهات.

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البامية 30 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبوسرة بين 4 و7 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.