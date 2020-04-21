4.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك بورسعيد والسخنة في مارس

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك "بورسعيد"، و"السخنة" خلال شهر مارس الماضي بلغ حوالي 4 مليارات و89 مليونا و213 ألف جنيه.

وأضافت أنه تم الإفراج عن مشمول 12 ألفا و75 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك "بورسعيد" و"السخنة" خلال شهر مارس الماضي، بإجمالي ضرائب ورسوم الجمركية مُحصلة عنها بقيمة تبلغ 768 مليونا و119 ألف جنيه.

بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 3 مليارات و311 مليونا و437 ألف جنيه، وفقا لتقرير تلقاه محمد معيط وزير المالية من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

وتتضمن معظم أصناف هذه البضائع القمح، والبقول، والذرة، ومكونات تكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والإكسسوار الحريمي، وقطع غيار الأجهزة الكهربائية، وإكسسوار التليفون المحمول، ولعب الأطفال، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد والسخنة أفرجت عن مشمول ألفين و62 بيانا جمركيا خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية.

وتصل القيمة الإجمالية لرئاسل الصادر إلى 2 مليار و545 مليونا و290 ألف جنيه، فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 4 ملايين و212 ألف جنيه.