يشمل مراجع للمعلمين.. جوجل تطلق موقعا باللغة العربية عن أخبار كورونا

كتب- علاء حجاج:

أطلقت جوجل اليوم الثلاثاء موقعا مصغرا باللغة العربية يختص بأخبار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات التي تساهم في دعم الأفراد والمعلمين والشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب بيان من الشركة اليوم، ينقسم الموقع إلى أربعة أجزاء رئيسية هي: المعلومات الصحية، ونصائح حول الأمان، ومراجع إضافية من جوجل، ومراجع متوفّرة لدعم الأفراد.

وقالت جوجل إن ذلك يأتي بعد إعلانها مؤخرا عن بعض المبادرات الأخرى لمساعدة المستخدمين حول العالم في العثور على المعلومات مثل إشعار حالة الطوارئ المعروض في محرك البحث (SOS Alert)، وإطلاق حملة مع منظمة الصحة العالمية لزيادة الوعي حول تدابير الوقاية الخمس من الفيروس.

وأضافت أن من بين هذه المبادرات أيضا تصميم رسومات الشعارات المبتكرة من جوجل بهدف تقديم الشكر للفرق الطبية، والعمالة اليومية، والمستجيبين في حالات الطوارئ، وغيرهم.

وكانت جوجل أطلقت موقع "التدريس من المنزل" مؤخرًا باللغة العربية، حيث يوفّر الأدوات والنصائح والمواد التدريبية من جميع منتجات وبرامج "Google for Education" لمساعدة المعلمين والمعلمات في مواصلة التدريس خارج الصفوف المدرسية.

كما أطلقت الشركة قناة "دروسي من YouTube" ليتمكن الطلاب من تعلّم محتوى عالي الجودة باللغة العربية لمختلف المواد والصفوف المدرسية، حيث تعرض القناة محتوى تعليميًا من العديد من شركاء "YouTube"، استنادا إلى المناهج الحكومية الرسمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا للبيان.

وأشارت الشركة إلى أنه تم أيضا إطلاق مجموعة من الدورات التدريبية لبرنامج "مهارات من جوجل" باللغة العربية لتعلّم المهارات الرقمية باستخدام تقنية البث المباشر على "Google Meet"، وهو تطبيق لمكالمات الفيديو ضمن باقة خدمات "G Suite"، ومنصة "YouTube".

وبالتعاون مع مجموعة من أبرز الخبراء المحليين والعالميين في مجال التطوير الرقمي، أطلقت جوجل أيضا مبادرة "الأيام الرقمية" وهي سلسلة من الدورات المباشرة على قناة "YouTube" تشمل موضوعات مختلفة مثل "تعلّم الآلة للجميع" و"التعلّم العميق Deep Learning" وغيرها، وفقا للبيان.

وأعلنت جوجل الأسبوع الماضي عن إتاحة 340 مليون دولار في حسابات "إعلانات Google" التابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لها حسابات فعّالة خلال العام الماضي في البلدان التي تتوفر فيها هذه الخدمة.

كما أطلقت جوجل تقارير حول التنقلات في المجتمع أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد لتقديم إحصاءات حول التغييرات التي حصلت بعد تطبيق إجراءات وقائية بهدف الحد من انتشار الفيروس.

وقالت الشركة إنه تم إعداد هذه التقارير لتكون مفيدة بدون المساس ببروتوكولات وسياسات الخصوصية الصارمة التي يتم اتباعها، موضحة أن التقارير متاحة لعدد من البلدان من ضمنها مصر والأردن ولبنان والسعودية والكويت والإمارات وغيرها من الدول.