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تراجع البطاطس والخيار البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

11:52 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
تراجع البطاطس والخيار البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

سوق خضراوات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البطاطس والخيار البلدي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار الكوسة و الفاصوليا جنيها واحدا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.85 و3.6 جنيه.

البطاطس بين 1.7 و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 3 و8 جنيهات.

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البامية 30 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبوسرة بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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