البورصة تهبط 1.9% مع بداية تعاملات الثلاثاء
كتب- مصطفى عيد:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 1.9% إلى مستوى 9962 نقطة، وذلك في أولى جلسات هذا الأسبوع بعد العودة من إجازة امتدت 4 أيام.
وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.65%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط مع نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 1.8% إلى مستوى 10154 نقطة، وسط ضغوط من مبيعات أجنبية.
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