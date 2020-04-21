البورصة تهبط 1.9% مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 1.9% إلى مستوى 9962 نقطة، وذلك في أولى جلسات هذا الأسبوع بعد العودة من إجازة امتدت 4 أيام.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.65%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط مع نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 1.8% إلى مستوى 10154 نقطة، وسط ضغوط من مبيعات أجنبية.