أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

البورصة تهبط 1.9% مع بداية تعاملات الثلاثاء

10:21 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
البورصة تهبط 1.9% مع بداية تعاملات الثلاثاء

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 1.9% إلى مستوى 9962 نقطة، وذلك في أولى جلسات هذا الأسبوع بعد العودة من إجازة امتدت 4 أيام.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.65%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط مع نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 1.8% إلى مستوى 10154 نقطة، وسط ضغوط من مبيعات أجنبية.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة أسهم البورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3333

    عدد المصابين

  • 821

    عدد المتعافين

  • 250

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2478634

    عدد المصابين

  • 651736

    عدد المتعافين

  • 170389

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القبض على الطالبة "حنين حسام" لاتهامها بالتحريض على الفجور