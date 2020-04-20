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من يصرف مرتب أبريل اليوم من موظفي الحكومة؟

10:12 ص الإثنين 20 أبريل 2020
من يصرف مرتب أبريل اليوم من موظفي الحكومة؟

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

تواصل وزارة المالية اليوم الاثنين، صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث من المقرر أن تحصل الدفعة الثانية من موظفي الحكومة على مرتبات أبريل في ثاني أيام الصرف والذي شهد تطبيق نظام جديد هذا الشهر من أجل تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

ويتضمن النظام الجديد لصرف المرتبات، والذي بدأ تطبيقه أمس الأحد، توزيع صرف مرتبات شهر أبريل لموظفي الحكومة على مدار 4 أيام بحسب الوزارات والجهات المقرر الصرف لها.

ورغم إجازة البنوك بدأت وزارة المالية أمس في صرف أول دفعة من العاملين بعدد من الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي.

ومن المنتظر أن تحصل الدفعة الثانية من العاملين في عدد آخر من الوزارات والجهات التابعة لها والجهات المستقلة، اليوم الاثنين 20 أبريل والذي يتوافق مع يوم شم النسيم، والتي تتمثل في الآتي:

1- الوزارات والجهات التابعة لها: الداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول.

2- مديريات الخدمات بالمحافظات: الإسكان والمرافق.

مرتبات 20 أبريل

وزارة المالية موظفي الحكومة صرف المرتبات شهر أبريل

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