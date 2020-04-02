البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

كتبت- منال المصري:



قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالي.



ويأتي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفض المركزي أسعار الفائدة 3% في اجتماع استثنائي يوم 16 مارس الجاري، ضمن حزمة قرارات عاجلة لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا.



وقالت لجنة السياسة النقدية إنها سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية