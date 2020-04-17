مواجهة كورونا.. الحكومة تدشن موقعا إلكترونيا لإدارة مخلفات الرعاية الصحية

كتب - علاء حجاج:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن تدشين موقع إلكتروني لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، بحسب بيان من الاتصالات اليوم الجمعة.

وقال البيان، إن الموقع الجديد يأتي من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، بهدف متابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة، والكميات التي تمت معالجتها لضمان الوصول لكافة التراكمات، وتوجيه النفايات إلى أماكن المعالجة المناسبة، وللتأكد من التخلص النهائي الآمن من نواتج المعالجة.

وقالت وزيرة البيئة إن الموقع تعاونت فيه عدة وزارات من أجل إنجازه، وكانت وزارة الاتصالات شريك رئيسى فى دعم وتأمين البيانات والمساعدة في الإشراف الفني على الشركة التى ستقوم بإعداد قاعدة البيانات.

وأضافت أنه تم التنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى؛ حيث يعد الموقع نواة لعملية التحكم والتأكد من التخلص الآمن من النفايات الطبية التي تعد من أهم المخلفات الخطرة التي تؤثر بصورة كبيرة على صحة المواطن.

كما يمثل الموقع استدامة حقيقة لمنظومة المخلفات الطبية وليس فقط خلال الظروف الراهنة التى نواجهها للسيطرة على فيروس كورونا، بحسب الوزيرة.

وأكدت وزيرة البيئة أن الموقع يُمكن مسئولى إدارة المخلفات بالمنشآت الصحية من التسجيل اليومي لكمية كل نوع من أنواع المخلفات المتولدة في منشآتهم وتوقيت نقلها ورقم المركبة التي استخدمت في النقل بالإضافة إلى نسبة الأشغال، كما يمكن مسئولي إدارة المخلفات بمحطات المعالجة أيضا من تسجيل كمية المخلفات التي وصلت لهم والكمية التي تم معالجتها وكمية ناتج المعالجة التي تم التخلص منها نهائياً بطريقة آمنة.

وقال وزير الاتصالات أن تدشين منصة رقمية لمخلفات الرعاية الصحية يأتي استكمالا لمشروعات التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة كما يعد نموذجا لتضافر الجهود بين قطاعات الدولة.

وأوضح الوزير، أهمية إطلاق المنصة الرقمية باعتبارها احدى الخطوات الهامة في اطار خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي وكذلك في دعم جهود وزارة البيئة في إيجاد آليات ذكية لإدارة منظومة موحدة للتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية مع ضمان تطبيق معايير السلامة وذلك حرصا على المحافظة على البيئة، وحماية صحة المواطن المصري ووقايته من المخاطر الصحية الناجمة عن هذه المخلفات.

وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بوضع الإطار التقنى والتكنولوجى والرقمى لمجهودات وزارة البيئة وهو جهد مستمر تقوم به الوزارة من أجل استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويعها لتطوير سياسات التخلص من النفايات الإلكترونية والطبية، والحفاظ على البيئة المصرية فى ظل السعي الدائم نحو رفع الوعى البيئى لدى كافة شرائح المجتمع.

و أوضح الوزيران أنه يمكن من خلال الموقع إصدار تقارير إحصائية ورسومات بيانية ومقارنات مما يتيح الفرصة لمعرفة المعدلات اليومية للمخلفات المتولدة من منشآت الرعاية الصحية وربطها بالتخصصات الطبية المختلفة لبيان فعالية الفصل السليم للمخلفات من عدمه والتأكد من الإدارة السليمة للمخلفات.

كما يمكن من خلال الموق عم دراسات الجدوى اللازمة للنهوض بمنظومة إدارة النفايات الطبية الخطرة، بالإضافة إلى إمكانية تحميل مستخدمى الموقع لبعض الحزم التدريبية الخاصة بالإدارة المستدامة لمخلفات الرعاية الصحية وكذلك الأدلة الإرشادية والسياسات وخطط إدارة مخلفات الرعاية الصحية، بحسب البيان.