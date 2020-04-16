بالرقم القومي.. فودافون تتيح فتح المحفظة الإلكترونية من المنزل

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة فودافون مصر، اليوم الخميس، عن إطلاقها عدد من الخدمات من خلال محفظتها الإلكترونية "فودافون كاش" والتي يمكن، حاليا، ولأول مرة التسجيل لاستخدامها من المنزل باستخدام الرقم القومي فقط.

وقالت الشركة في بيان حصل عليه مصراوي إن

هذه الخطوة تسهم في إتاحة خدمات "فودافون كاش" لمزيد من الشرائح و المستخدمين.

وأشارت إلى أن المحفظة ساهمت بالفعل في تيسير الدفع الإلكتروني لأكثر من مليون عميل دائم الاستخدام شهرياً.

تتضمن الخدمات الإضافية والمميزات التي أعلنتها "فودافون" التحويل من بطاقات الائتمان والبطاقات الشرائية إلى محفظة "فودافون كاش" والتحويل لمحافظ أخرى لعملاء "فودافون كاش" أيضًا، وإتاحة خدمة VCN بدون أية رسوم، وذلك بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه، والمعاملات الشهرية التي تمت مضاعفتها لتصل إلى 100 ألف جنيه، بجانب رفع حد تخزين الأموال على المحفظة ليصل إلى 50 ألف جنيه، بحسب البيان.

قال محمد عبدالله، رئيس قطاع التسويق والمبيعات، إن فودافون من الشركات ذات الحصة الأكبر في القيمة السوقية للمحافظ الالكترونية بإجمالي 72% من إجمالي السوق الذي يبلغ حجمه 11.7 مليار جنيه، حيث وصل عدد مستخدمي "فودافون كاش" أكثر من 3.5 مليون مستخدم في مصر.

وفي إطار الاستراتيجية التوسعية الهادفة إلى دعم خدمات الدفع الرقمي في مصر والتي تشهد طفرة في الأداء والتطوير، قامت فودافون بتقديم خدماتها للسحب والإيداع عبر منظومة تحويل الأموال من خلال فودافون كاش، وذلك بالتعاون مع كا من “ماستركارد” و “أمان”، بحسب البيان.

وأضاف عبدالله: "عقدنا شراكة استراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر، وذلك بهدف تقديم التسهيلات الخدمية وإتاحة النفقات الشهرية من خلال "فودافون كاش" التي تستهدف 20 ألف من مشتركي صناديق المعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تيسير المعاملات الإلكترونية التي تستبدل المعاملات التقليدية في المتاجر ولتشجيع مزيد من المواطنين على البقاء في منازلهم كما نبهت الحكومة المصرية، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد الذي يهدد السلامة والصحة العامة".

وتتيح خدمات "فودافون كاش" تسديد الفواتير وسداد المستحقات الخدمية مثل المياه والكهرباء والغاز، وتحديد أية مصروفات تعليمية، هذا بالإضافة إلى إتاحة خدمات التبرعات للمؤسسات المختلفة و التسوق والدفع عبر الإنترنت.