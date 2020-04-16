البنك الأهلي يرفع رأسماله المدفوع إلى 50 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، إن جمعيته العمومية، وافقت على رفع رأس ماله المرخص إلى 100 مليار جنيه، ورأسمال المصدر والمدفوع من 35 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه بزيادة 15 مليار جنيه.

وأضاف البنك في بيان اليوم الخميس، عن نتائج أعماله في العام المالي 2018-2019، أن البنك حقق صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 20.2 مليار جنيه، بزيادة 100%.

وأقرت الجمعية العامة توزيعات نقدية بنحو 1.5 مليار جنيه لوزارة المالية بصفتها المالك.

وأشار البنك إلى أن إجمالي المركز المالي ارتفع ليصل إلى 1.6 مليار جنيه في يونيو 2019، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليار جنيه في يونيو 2019.

وحققت محفظة القروض بالبنك معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت 542 مليار جنيه في يونيو 2019 بمعدل نمو 19% وارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى لتصل إلى 411 مليار جنيه بمعدل نمو 12% كما وصل إجمالي محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 58 مليار جنيه في يونيو 2019 بمعدل نمو 32 %.

وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض إلى 73 مليار جنيه بمعدل نمو 62% في حين بلغ إجمالي ودائع العملاء نحو 1.2 تريليون جنيه في يونيو 2019 بمعدل نمو 15% بحسب البنك.

وأشار البنك إلي أن عدد عملائه بلغ 12.4 مليون عميل في يونيو 2019 بمعدل نمو 13 % مع استمرار تفعيل مبدأ الشمول المالي بالإضافة إلى قيام البنك بتطوير الاستراتيجية الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية وإطلاق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكي " الأهلي نت " والذي وصل عدد المشتركين به إلى نحو 1.6 مليون من العملاء الأفراد ونحو 13 ألف للعملاء من الشركات، كما بلغت محفظة الفون كاش نحو 1.6 مليون عميل.

وبحسب البنك فإن إجمالي مساهمته في مجالات المسؤولية المجتمعية بلغ 1.5 مليار جنيه في العام المالي الماضي، لتصل إلى نحو 6 مليارات في خمس سنوات.