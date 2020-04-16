إغلاق الحدائق وتراجع الطلب.. كيف أثر كورونا على أسعار الفسيخ والرنجة؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الرنجة والفسيخ شهدت استقرار هذا العام بالأسواق، مع تراجع ملحوظ في الطلب من قبل المواطنين، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف جعفر، أن أسعار الفسيخ والرنجة في موسم شم النسيم هذا العام ستتراوح في نطاق أسعار العام الماضي نظرا لإغلاق الحدائق العامة وأماكن التنزه، كما أن المحلات أصبحت غير متربطة بموسم معين لبيع الأسماك المملحة.

وكلف رئيس الوزراء المحافظين بالغلق الكامل لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذلك الميادين التي بها مناطق خضراء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

وتتراوح أسعار الرنجة بسوق الجملة بين 27 و35 جنيها، وتباع للمستهلك بمتوسط سعر يتراوح بين 35 و40 جنيها، بحسب جغفر.

وبحسب جعفر يتراوح سعر الفسيخ بين 80 و180 جنيها بالأسواق.

ويباع كيلو الرنجة بين 28 و45 جنيها، وسعر كيلو السردين بين 40 و80 جنيها، وسعر كيلو الفسيخ بين 80 و180، بين 80 و160 جنيها، بحسب الفرز والمنطقة التي تباع بها، وفقا لأسعار المحلات بعدة مناطق.

وساهم انخفاض الطلب على الأسماك المملحة، في الحد من زيادة أسعار السمك البوري في الأسواق.

وقال جعفر: "هذا العام أسعار الأسماك المملحة مستقرة بالأسواق لعدم وجود ضغط من قبل التجار على الشراء والتمليح لذا لم يتغير سعر السمك البوري بالأسواق على خلاف العام الماضي".

ويشتري تجار الأسماك المملحة السمك البوري ويصعنون منه الفسيخ قبل موسم شم النسيم بعدة أسابيع.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، فإن سعر كيلو السمك البوري يتراوح بين 50 و60 جنيها، وسعر كيلو السمك البلطي يتراوح بين 25 و29 جنيها.

وبحسب حشمت محمد، تاجر أسماك بسوق حلوان، بلغ متوسط سعر سمك البوري بالأسوق 62 جنيها للكيلو على عكس العام الماضي في نفس التوقيت كان السعر يتراوح بين 75 و80 جنيها.

وتنتج مصر كميات من الأسماك تتخطى المليون طن سنويا، ويتم تصدير كميات منها تتراوح بين 25 و30 ألف طن سنويا، وفقا لما قاله أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمصراوي في وقت سابق.