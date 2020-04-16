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1.3 مليار دولار زيادة بتحويلات المصريين بالخارج في أول شهرين من 2020

01:19 م الخميس 16 أبريل 2020
1.3 مليار دولار زيادة بتحويلات المصريين بالخارج في أول شهرين من 2020

دولارات وتحويلات

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات أولية للبنك المركزي، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول شهرين من العام الجاري بقيمة 1.3 مليار دولار بنسبة زيادة 33.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم الخميس، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين نحو 5.2 مليار دولار، مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الشهرين من العام السابق.

وأضاف أن هذه الزيادة جاءت محصلة لارتفاع تلك التحويلات بمعدل سنوي 27.8% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار في شهر يناير 2020 مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال يناير 2019، وكذا ارتفاعها بمعدل سنوي 40.3% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي مقابل نحو 1.8 مليار دولار في فبراير 2019.

البنك المركزي تحويلات المصريين بالخارج

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