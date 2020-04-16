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47 % تراجعا بقيمة مبيعات شركة الحديد والصلب محليا في 8 أشهر

01:18 م الخميس 16 أبريل 2020
47 % تراجعا بقيمة مبيعات شركة الحديد والصلب محليا في 8 أشهر

شركة الحديد والصلب

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت مبيعات شركة الحديد والصلب المصرية، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري، على الرغم من زيادة الصادرات.

وقالت الشركة في بيان ملخص قرارات مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الخميس، إن إجمالي حجم مبيعاتها خلال الفترة (يوليو 2019- فبراير 2020) بلغت 81 ألف طن، مقابل 84.6 ألف طن خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت قيمة مبيعات الشركة المحلية، لتسجل 433.4 مليون جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري، مقابل 821.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع 47.2%، بحسب بيانات الشركة.

وساهمت زيادة كمية التصدير، في زيادة قيمة صادرات الشركة خلال الفترة إلى 463 ألف دولار، مقابل 370 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وتواجه شركة الحديد والصلب زيادة في الخسائر، وتراكم الديون، وتواجه وزارة قطاع الأعمال العام تحديات كبيرة في تطوير شركة الحديد والصلب، بعدما طرحت خلال الثلاثة أعوام الماضية، عددا من مقترحات التطوير، لكن هذه المقترحات لم تر النور، وتم وقفها في منتصف الطريق.

وارتفعت خسائر الشركة خلال العام المالي الماضي بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018.

وتراجعت إيرادات النشاط في الشركة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب التقرير

وعلى الرغم من الخسائر وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في نوفمبر على استمرارية الشركة.

شركة الحديد والصلب البورصة المصرية وزارة قطاع الأعمال

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