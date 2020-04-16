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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 16-4-2020

11:45 ص الخميس 16 أبريل 2020
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 16-4-2020

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.65 و3.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بسن 1.7 و2.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و8.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.65 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.7 و 2.5 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و8.5 جنيه.

الكوسة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و13 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور أسعار الخضر والفاكهة

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