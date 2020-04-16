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إنترنت أرضي مجاني من المصرية للاتصالات في جميع مستشفيات العزل

11:01 ص الخميس 16 أبريل 2020
إنترنت أرضي مجاني من المصرية للاتصالات في جميع مستشفيات العزل

الشركة المصرية للاتصالات

كتب- علاء حجاج:

قالت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان اليوم الخميس، إنها ستزود كافة مستشفيات العزل في جميع أنحاء الجمهورية بإنترنت أرضي مجاني وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

يأتي هذا في إطار سلسلة المبادرات التي تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات لدعم المنظومة الصحية وجهود الأطباء في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة مستمرة في بذل كل ما في وسعها من أجل دعم جهود الدولة في مواجهة مخاطر انتشار الفيروس المستجد، مشيرًا إلى ضرورة دعم الجهود الكبيرة التي يقوم بها الأطباء في مستشفيات العزل في مثل هذه الظروف الاستثنائية، من خلال توفير حلول تكنولوجيا الاتصالات التي تضمن تسهيل عملهم.

وكانت الشركة قد قامت بعدد من المبادرات لدعم المنظومة الصحية والعلاج عن بعد منذ بدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، حيث قامت الشركة بإتاحة خدمة الاستشارات الطبية المجانية عن الفيروس بالتعاون مع منصة "الطبي" على رقم 16445، كما أتاحت الشركة الاتصال بالأرقام الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانًا للمتصلين، وكذلك إضافة 200 مقعد إضافي في مراكز المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة.

الشركة المصرية للاتصالات مستشفيات العزل إنترنت أرضي فيروس كورونا وزارة الصحة

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