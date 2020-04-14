أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2020

10:29 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2020

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي ثابتا عند 15.72 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار سعر صرف الدولار الدولار

الخبر التالى:

كيف يؤثر استمرار كورونا لنهاية العام على عجز الموازنة الجديدة والديون؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2190

    عدد المصابين

  • 488

    عدد المتعافين

  • 164

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2019320

    عدد المصابين

  • 448655

    عدد المتعافين

  • 119483

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المتحدث العسكري: الغواصة (S43) تغادر ألمانيا في إتجاه مصر لتنضم للقوات البحرية